Ook Nenad Jestrovic ondervraagd over transfer van Anderlecht-spits Aleksandar Mitrovic

Onlangs zat Herman Van Holsbeeck 22 dagen in de gevangenis wegens enkele verdachte transfers met makelaar Christophe Henrotay. Daarbij ook de overgang van spits Aleksandar Mitrovic naar Newcastle voor 18 miljoen euro. In die zaak ondervroeg het gerecht ook gewezen aanvaller Nenad Jestrovic (45). Jestrogol was de zaakwaarnemer van Mitrovic toen hij in 2013 neerstreek bij Anderlecht.

“Ik ben opgeroepen door de Servische politie”, zegt Jestrovic. “Ik heb geantwoord op al hun vragen, want zelf heb ik niets te verbergen. Ja, ik was de man die Mitrovic van Partizan naar Anderlecht transfereerde en daarvoor kreeg ik een commissie. Van Holsbeeck had evenwel ook Christophe Henrotay een mandaat gegeven en die kreeg toen dus ook een commissie.”

“Toen Mitro twee jaar later vertrok naar Newcastle was ikzelf niet meer betrokken bij de zaak. Dat werd allemaal overgenomen door makelaars Christophe Henrotay en Ranko Stojic. Ja, hun commissie bij die deal was enorm. Of Van Holsbeeck ook iets opstreek, weet ik niet. In elk geval stond ik recht in mijn schoenen.”

Jestrovic is nog steeds zaakwaarnemer, maar werd onlangs zwaar getroffen door corona. (jug)