Wat een droomweek voor Denis Odoi! Club Brugge-verdediger plaatst zich met Ghana voor WK in Qatar

Hij had er zelf niet meer van durven dromen, maar Denis Odoi (33) gaat eind dit jaar naar het WK voetbal in Qatar. Niet met België maar met Ghana, het land van zijn vader. De Ghanezen speelden dinsdagavond 1-1 gelijk op het veld van Nigeria en dat volstond voor een WK-ticket.

Denis Odoi kreeg eerder deze maand verrassend nieuws vanuit Ghana. “Ik had de hoop al opgeborgen, maar plots kreeg ik een telefoontje dat de papieren na jaren in orde waren”, legde Odoi uit waarom we hem zeker niet meer bij de Rode Duivels moesten verwachten. Hij werd door Ghana - het land van zijn vader - opgeroepen om de cruciale dubbele confrontatie om een WK-ticket tegen Nigeria.

Vorige donderdag debuteerde de verdediger van Club Brugge voor Ghana met een 0-0-gelijkspel in de heenwedstrijd. Odoi gaf meteen zijn visitekaartje af en speelde meer dan degelijke wedstrijd op de rechtsback, zijn ‘natuurlijke’ positie waar hij zich het best voelt.

Belgisch getint

Heel wat (oude) bekenden aan de aftrap voor het beslissende Afrikaanse WK-kwalificatieduel gisteravond: Nigerianen Emmanuel Dennis (ex-Club Brugge), Victor Osimhen (ex-Charleroi) en William Troost-Ekong (ex-Gent) tegen Ghanezen Denis Odoi (Club Brugge) en Gideon Mensah (ex-Zulte Waregem). Allemaal mannen die al een tijdje voor hun land uitkomen, terwijl het voor Odoi pas zijn tweede interland ooit was.

Na tien minuten kwam Ghana op voorsprong via sterspeler Thomas Partey. De middenvelder van Arsenal verschalkte de Nigeriaanse doelman Francis Uzoho met een schicht van net buiten de zestien. Tegen de gang van het spel in stond het 0-1 voor Ghana, het levensbelangrijke uitdoelpunt - ja, in tegenstelling tot de UEFA is de FIFA nog niet afgestapt van die uitdoelpuntenregel - was een feit.

Nigeria zette de scheve situatie tien minuten later alweer recht: William Troost-Ekong maakte gelijk op strafschop. Dik vijf minuten voor rust zette Victor Osimhen de Nigerianen op voorsprong, maar de VAR keurde zijn doelpunt terecht af voor buitenspel. Wat volgde was vooral veel nervositeit en weinig goed voetbal. De grootste dreiging kwam nog in minuut 83 via Osimhen, opnieuw hij, maar zijn omhaal ging naast. Ghana groef zich bij momenten helemaal in en knokte zich naar een gelijkspel en kwalificatie voor het WK in Qatar.

Wat een droom voor Denis Odoi, die op z’n 33ste voor het eerst naar een groot internationaal toernooi mag. Odoi doorliep de Belgische jeugdreeksen en in 2012 debuteerde de rechtsback in een oefeninterland met de Rode Duivels tegen Montenegro, maar daarna werd hij niet meer opgeroepen.

