Nederland onderzoekt vleestaks en wil verplicht meer vegaburgers in de rekken

De Nederlandse minister vindt het belangrijk om“de consument te stimuleren een gezonde en duurzame keuze te maken, meer plantaardig en duurzaam en/of biologisch te eten en minder te laten verspillen”. Dat schrijft De Telegraaf.

Dat wil hij onder meer doen door een vleestaks te laten onderzoeken, waardoor het vlees duurder wordt. Daarnaast wil hij winkels en supermarkten ook verplichten “een minimaal percentage aan duurzaam en/of biologisch voedsel aan te bieden.” Ook moet dat zichtbaar in de rekken komen. Volgens Staghouwer is het de rol van de overheid om verkeerd voedsel extra te beprijzen. Volgens de minister is dat “zonder mensen in hun vrijheid te beperken”.