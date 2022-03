Belgische U21 mogen naar EK dankzij gelijkspel tegen concurrent Denemarken

Uw Lotto-cijfers nog invullen? Dan belt u best naar Wim De Coninck. Voor de wedstrijd tegen Denemarken belden we met de voormalige doelman, die alle wedstrijden van de Jonge Duivels volgt, om de huidige generatie beloften te analyseren. “Vandevoordt is een goeie keeper”, sprak hij. “Maar dit seizoen vind ik hem bij momenten nogal twijfelachtig ogen.”

Woorden die Vandevoordt tegen Denemarken in minuut 37 kracht bijzette. Na een overtreding van Logan Ndenbe, linkerwingback bij Sporting Kansas City, op Gustav Isaksen, kreeg de thuisploeg een vrijetrap aan de rand van de zestien. Isaksen zette zich zelf achter de bal. Vandevoordt verkeek zich compleet op de nochtans centraal getrapte zwabberbal. Een deuk in het plan de Jonge Duivels.

De Belgische U21 hadden dinsdagavond genoeg aan een punt om zich te kwalificeren voor het EK van volgend jaar. In de MCH Arena Herning toonde de mannen van Jacky Mathijssen zich voor rust dan ook behoorlijk afwachtend. De Denen hadden de bal en de controle, de Jonge Duivels probeerden te prikken op de tegenaanval. Daarmee had de thuisploeg het af en toe lastig. Winther en Ross, twee centrale verdedigesr, pakten al vroeg geel na overtredingen op de vinnige Siquet en Openda.

Veel doelgevaar leverde de eerste helft – de 1-0 van Isaksen buiten beschouwing gelaten – niet op. Openda deed op slag van rust wel de netten trillen voor de Jonge Duivels. Aan de tweede paal duwde hij een schot van Siquet binnen. De aanvaller van Vitesse stond echter buitenspel. Werk aan de winkel in de tweede helft.

Zevenmijlslaarzen van Onana

Mathijssen greep in bij de rust. Met Monaco-man Matazo dropte hij een extra middenvelder in de ploeg, ten koste van de onfortuinlijke Ndenbe. Die wissel leverde niet onmiddellijk meer doelgevaar op. Maar bij de eerste échte Belgische mogelijkheid was het wel meteen raak. Acht minuten ver in de tweede helft trok Amadou Onana op de counter zijn zevenmijlslaarzen aan. De middenvelder van Lille en kapitein van de beloften stuurde Openda, randje buitenspel, het straatje in. Die twijfelde niet en trapte de 1-1 met een gekruist schot voorbij Hermansen. Zijn zevende goal al in evenveel kwalificatiewedstrijden. Zijn dertiende doelpunt in vijftien interlands voor de U21.

Kapitein Onana nam zijn ploeg verder bij de hand en maande zijn ploegmaats aan om het tempo naar beneden te halen. Zoals het een echte leider betaamt. Mathijssen gooide met Anderlecht-middenvelder Marco Kana nog een extra verdedigend ingestelde speler in de ploeg. Op het eind knutselden de Denen nog een slotoffensief in elkaar, maar echt in de problemen komen, deden de Jonge Duivels nooit meer.

De beloften van Jacky Mathijssen plaatsten zich zo voor het EK U21, dat volgend jaar tussen 9 juni en 2 juli in Roemenië en Georgië plaatsvindt. Met een knappe 19 op 21, dertien gemaakte goals en amper twee tegendoelpunten in zeven wedstrijden, oogt de balans van de mannen van Mathijssen voortreffelijk. Begin juni kunnen ze hun rapport in de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Schotland nog wat verder opsmukken.