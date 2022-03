Nieuw strafschopdrama voor Mo Salah: Sadio Mané trapt Senegal naar het WK in Qatar vanop de stip

Niet Mo Salah, maar wel Sadio Mané zal op het WK in Qatar te bewonderen zijn. Egypte won vorige week nog de heenwedstrijd, maar onder impuls van Sadio Mané zette Senegal orde op zaken in een wedstrijd die ontsierd werd door laserstralen vanuit het publiek. Net als in de finale van de Africa Cup moesten strafschoppen voor de beslissingen zorgen. Daarin trok Senegal aan het langste eind.

Na de 1-0-nederlaag in de heenwedstrijd, was de opdracht voor Senegal en Sadio Mané duidelijk. Het moest scoren in eigen huis om zich alsnog te plaatsen voor het WK in Qatar. Geen sinecure. Egypte en Mo Salah waren na de verloren Africa Cup-finale tegen Senegal gebrand op een WK-deelname.

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor de Africa Cup-winnaar. Al na drie minuten kreeg Egypte en vrije trap niet goed weggewerkt. Dia stond goed op te letten en duwde het leer via verdediger Hamdi Fathi tegen de touwen. Een droomstart voor Sadio Mané, een nachtmerrie voor Liverpool-ploegmaat Mo Salah.

Senegal rook bloed en trok vol in de aanval. Al kwam het goed weg toen Gueye slechts geel kreeg nadat hij vol doorging op de enkel van zijn rechtstreekse tegenstander. Doelman Elshenawy was niet van plan snel een tweede doelpunt te slikken en moest een aantal keer een stevige redding uit zijn handschoenen schudden. Egypte kon daar weinig tegenover zetten. Het kon Chelsea-doelman Mendy slechts één keer aan het werk zetten.

Strafschoppen moeten voor de beslissing zorgen

Sadio Mané en co. wilden de klus nog in de reguliere speeltijd klaren en zetten in het slot van de wedstrijd nog eens alles op alles. Egypte zag af, maar een tweede doelpunt slikte het niet. Verlengingen dus. Daarin bleef Senegal het doel van Elshenawy belegeren. Sarr leek Senegal richting Qatar te trappen, maar de aanvaller van Watford liet dé kans op de kwalificatie onbegrijpelijk liggen. Net als in de finale van de Africa Cup zou een strafschoppenreeks beslissing brengen over welke Liverpool-ster zijn koffers mocht pakken richting Qatar: Sadio Mané of Mo Salah.

Daarin sloeg de stress bij beide teams toe. Kalidou Koulibaly (ex-KRC Genk) zette zich als eerste achter de bal, maar miste. Ook Mo Salah trapte zijn penalty hoog over. Pas bij de vijfde strafschop ging de bal tegen de touwen. Uiteindelijk mocht Sadio Mané de beslissende penalty voor zijn rekening nemen. Net als in de Africa Cup-finale faalde hij niet. Senegal mag zich zo opmaken voor het WK in Qatar. Mo Salah zal het toernooi op televisie moeten volgen.

