Oekraïens parlementslid beschuldigd Russische soldaten van verkrachting

In een interview met een lokale zender vertelt Mzentseva over een vrouw in Bovary, een buitenwijk van Kiev, die voor de ogen van haar kind verkracht werd door een Russische soldaat. Niet veel later kondigde Iryna Venediktova, een openbaar aanklager, dat de feiten onderzocht zullen worden en dat een aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd voor de vermeende dader. De feiten zouden plaatsgevonden hebben nadat de militair de echtgenoot van het slachtoffer neergeschoten hadden.

Het is niet de eerste keer dat er sprake is van seksueel geweld sinds de start van de oorlog. Eerder deze maand had Lesia Vasylenko, ook een Oekraïense parlementslid, in het Britse parlement aangeklaagd dat Russische soldaten Oekraïense vrouwen seksueel misbruikten en verkrachtten.

“Er worden groepsverkrachtingen van vrouwen gemeld. Veelal gaat het om mensen die zulke zaken niet kunnen afslaan. We hebben het over senioren. Achteraf worden ze veelal geëxecuteerd of ze plegen zelfmoord.”

waarschuwt nog dat het aantal meldingen onderschat wordt. “Er zijn nog veel meer slachtoffers”.