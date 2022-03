Cristiano Ronaldo helpt Portugal aan WK-kwalificatie, ook Robert Lewandowski heeft zijn ticket voor Qatar beet

Noord-Macedonië is er niet in geslaagd om na Europees kampioen Italië ook Portugal een peer te stoven. Bruno Fernandes was met twee doelpunten de held van de avond. Cristiano Ronaldo was goed voor een assist. Ook Polen heeft zich geplaatst voor de Wereldbeker in Qatar. Robert Lewandowski zette Polen op rozen vanop de stip, Zielinski besliste in de tweede helft de wedstrijd tegen Zweden.

Niet Italië, maar wel Noord-Macedonië mocht vorige week verrassend blijven dromen van het WK in Qatar. Na de stunt tegen de Italianen moest het dan wel nog Portugal en Cristiano Ronaldo opzijzetten. Geen sinecure. De Portugezen hadden goed naar de partij tegen Italië gekeken en wilden zich niet laten verrassen.

Portugal eiste het balbezit op en probeerde al combinerend door de Noord-Macedonische muur te geraken. Na een half uur spelen lukte dat ook. Cristiano Ronaldo behield goed het overzicht en vond Manchester United-ploegmaat Bruno Fernandes. Die twijfelde niet en zette de Portugezen op rozen.

Cristiano Ronaldo en co. drukten door, maar tot echt kansen kwam het niet. Noord-Macedonië daarentegen liet de bal aan de thuisploeg en loerde vooral op de counter. Bruno Fernandes liet het niet aan zijn hart komen. Na een dik uur zag hij zijn moment gekomen om de wedstrijd helemaal in een beslissende plooi te leggen. Fernandes kreeg de bal aangespeeld van Jota en liet doelman Dimitrievski kansloos.

De 36-jarige Cristiano Ronaldo staat zo eind dit jaar op zijn vijfde Wereldkampioenschap. Er zijn tot dusver amper drie spelers die op vijf verschillende WK’s speelminuten maakten: de Mexicanen Rafael Marquez en Antonio Carbajal en de Duitser Lothar Matthäus. Ook Italië-doelman Gianluigi Buffon maakte al vijf wereldbekers mee, maar kwam in 1998 niet van de bank.

Lewandowski houdt Ibrahimovic uit Qatar

Ook Polen heeft zich geplaatst voor het WK in Qatar ten nadele van Zweden. Wie anders dan Robert Lewandowski scoorde het openingsdoelpunt met een strafschop. Dik een kwartier voor tijd verdubbelde Pjotr Zielinski de score: 2-0.

Pas toen het tweede doelpunt op het bord stond, mocht Zlatan Ibrahimovic van de bank komen. De legendarische Zweedse spits van AC Milan voelt zijn ouderdom de laatste tijd meer en meer doorwegen. Hij was niet in staat om 90 minuten te spelen en talenten als Alexander Isak (Real Sociedad) en Dejan Kulusevski (Tottenham) kregen de voorkeur. Ibrahimovic zal nooit gescoord hebben op een WK: in 2026, als het toernooi in de VS en Mexico doorgaat, is de spits al 44.

Robert Lewandowski mag met Polen naar zijn tweede WK op een rij. De 33-jarige spits van Bayern München kon in 2018 niet scoren. Polen werd uitgeschakeld in de groepsfase. In Qatar gaat Lewandowski op zoek naar zijn eerste WK-doelpunt ooit.

