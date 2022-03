De Jonge Duivels die zich plaatsten voor het EK gewikt en gewogen: “Minstens drie spelers kunnen de stap naar de A-kern zetten”

De Jonge Duivels mogen volgend jaar naar het EK voor U21 in Roemenië en Georgië. Een 1-1tegen Denemarken was dinsdagavond genoeg voor de kwalificatie. Het is pas de vierde keer – na 2002, 2007 en 2019 – dat de Belgische jonkies mogen deelnemen aan het beloften-EK. Maar hoe straf is deze generatie nu juist? Wim De Coninck, de vast beloftenanalist van Pickx Sports, wikt en weegt de mannen van Mathijssen. “Er gaan er veel een mooie carrière maken, maar bij de ‘echte’ Duivels ligt de lat nog altijd heel hoog.”