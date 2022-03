REACTIES. Matz Sels draagt zege en clean sheet op aan Miguel Van Damme, Siebe Van der Heyden glundert na debuut

LEES OOK. Rode Duivels winnen simpel van Burkina Faso: Trossard en Januzaj charmeren, eindelijk nog eens een clean sheet

Matz Sels: “Mijn gedachten zijn bij de familie”

Matz Sels mocht vorig jaar in een oefeninterland tegen Ierland al één symbolische minuut invallen. “Die eerste cap telt ook, maar ik ben blij met mijn tweede cap en blij dat ik echt heb kunnen spelen. Het is niet altijd makkelijk geweest voor mij, ik ben er al veel bij geweest maar had nog nooit mogen spelen. Het is dan ook niet gemakkelijk om meteen in de wedstrijd te zitten. Mijn redding in het begin van de wedstrijd was goed voor het vertrouwen. Ik ben ook tevreden over het verdere verloop en kijk uit naar de volgende wedstrijden.”

“Ik ben blij dat ik een goede prestatie heb afgeleverd, maar aan de andere kant is het ook een hele droevige dag vandaag”, ging Sels verder. “Mijn gedachten zijn ook bij Miguel Van Damme en zijn familie. Daarom dat ik deze wedstrijd ook voor hem gespeeld heb.”

LEES OOK. ONZE PUNTEN. Twee uitblinkers stelden simpele zege van Rode Duivels veilig, voorts was iedereen bij de les (zonder meer)

© BELGA

Siebe Van der Heyden glundert na debuut: “Dit maak je maar één keer mee”

“Of ik van een geslaagde eerste cap kan spreken? Ik denk het wel”, glunderde Siebe Van der Heyden na de wedstrijd. “Ik heb geprobeerd mijn match te spelen en mij honderd procent te geven zoals ik dat altijd doe. Dan wist ik dat het wel goed zou komen. Ik moest gewoon gefocust blijven van de eerste tot de laatste minuut.”

De verdediger van Union was een beetje zenuwachtig voor zijn debuut. “Maar iedereen zei me: “Siebe, geniet er gewoon van.” Dat heb ik ook gedaan. In de kleedkamer was ik aan het lachen. Ik besefte dat ik dit maar één keer zou meemaken, zo’n debuut. Ik heb er echt wel van genoten.”

Bondscoach Roberto Martinez loofde Van der Heyden eerder al voor zijn instelling op training. “Ik ben fantastisch onthaald bij de groep. Ik had het geluk dat ik al een heel aantal van de jongens kende, van bij de jeugd van Anderlecht ook. Het was van bij de eerste minuut lachen met de jongens en plezier maken op training. Maar tegelijk ook hard werken. Het was een geslaagde stage. De samenwerking achteraan in de defensie ging steeds beter. In het begin was het moeilijk. We maakten enkele foutjes die niet zouden mogen gebeuren. Maar we vonden elkaar steeds beter in de wedstrijd en wisten hoe we moesten lopen. Het is normaal dat het niet van bij de eerste minuut perfect ging. Ik ben blij dat we op een geslaagde manier geëindigd zijn.”

© BELGA

()