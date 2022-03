Bondscoach Roberto Martinez ziet nog verbeterpunten bij de Duivels : “We hadden meer moeten scoren”

Een clean sheet, drie doelpunten en dus een logische zege. Bondscoach Roberto Martinez was na de partij tegen Burkina Faso dan ook erg tevreden over het geleverde spel van zijn manschappen. “Alleen hadden we meer moeten scoren”, klonk het bij de bondscoach voor de camera’s van VTM.

Bondscoach Roberto Martinez had niets dan lovende woorden voor zijn elftal na de 3-0-zege tegen Burkina Faso. “Ik ben heel tevreden met verschillende delen van onze prestatie vandaag. We wisten dat we getest zouden worden op een andere manier tegen Burkina Faso, dit was een andere stijl. Ze dreigen op de tegenaanval, zoeken de één-tegen-één-situatie en proberen vooral op snelheid gevaarlijk te zijn. Maar we hebben het uitstekend gedaan vandaag.”

Martinez bracht met Siebe Van der Heyden, Sebastiaan Bornauw en Jason Denayer en onuitgegeven defensie aan de aftrap. “Ook zij deden het uitstekend. We pakken opnieuw een clean sheet en gaven bijna geen kansen weg. Die kans op de lat tel ik niet mee, want die begon vanuit buitenspel. Matz Sels kon zo de nul houden en ook Sebastiaan Bornauw heeft erg volwassen gespeeld na zijn foutje in het begin van de partij. De hele groep heeft na Ierland uitstekend gereageerd. Het enige minpunt is dat we meer hadden moeten scoren. Maar dit was een goede manier om deze oefencampagne te eindigen”, aldus de bondscoach.