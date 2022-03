Lynchen is voortaan haatmisdrijf in de VS

Na tientallen jaren van politiek getouwtrek is lynchen nu op landelijk niveau een haatmisdrijf in de Verenigde Staten. President Joe Biden ondertekende daarover dinsdag een wet, die beide kamers van het Congres eerder hadden goedgekeurd. De nieuwe wet voorziet in straffen tot 30 jaar voor gevallen van lynchen waarbij het slachtoffer zwaargewond raakt of sterft.