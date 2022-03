Vrijdag WK-loting: Rode Duivels ontlopen al zeker Brazilië en Frankrijk

Qatar, Brazilië, Frankrijk, Argentinië, Engeland, Spanje en Portugal: die zeven landen kunnen de Rode Duivels al zeker niet tegenkomen tijdens de groepsfase van het WK in Qatar komende winter.

Overmorgen vrijdag om 17 uur wordt daarvoor geloot in Doha. De 32 geplaatste landen worden verdeeld in vier potten. Elke poule bestaat uit vier landen uit vier verschillende potten. De Rode Duivels zitten in pot één, samen met Qatar en de zes andere hoogst gerangschikte landen op de FIFA-ranking.

Op de definitieve potindeling is het wachten tot morgen, maar omdat de positie van de zeven hoogst gerangschikte landen niet meer kan wijzigen, ligt de samenstelling van pot 1 nu al vast. Nederland, Duitsland en Kroatië kunnen niet meer in pot 1 terechtkomen en zijn dus mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels in de groepsfase.

