Vriendin Dave De Kock morgen voor kamer van inbeschuldigingstelling

Romy W., de vriendin van Dave De Kock, hoofdverdachte van de moord op kleuter Dean Verberckmoes (4), verschijnt morgen voor de kamer van inbeschuldigingstelling. De raadkamer in Dendermonde besliste eerder dat ze in de gevangenis moest blijven, maar daartegen werd beroep aangetekend. Ondertussen dook in Het Laatste Nieuws een brief op van Dave De Kock aan zijn moeder waarin hij zijn vriendin uit de wind zet.

Tot hier toe hield Romy W. altijd haar onschuld staande en dat is nog steeds niet veranderd. Ondertussen dook in Het Laatste Nieuws ook een brief op van Dave De Kock aan zijn moeder waarin hij zijn vriendin uit de wind zet. “Ik heb gehoord dat zij gearresteerd is en dat doet mij enorm veel pijn. Zij kan er helemaal niets aan doen. Zij is alles kwijt door mij”, klinkt het in de brief. Het lijkt bijna een schuldbekentenis van zijn kant.

De advocaat van Romy wenste gisteren niet officieel te reageren. Hij wacht de kamer van inbeschuldigingstelling af. Dave De Kock werd begin deze maand overgeleverd aan ons land. Hij verblijft in de gevangenis van Brugge. (aba, cds)

