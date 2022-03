Een nieuwe misstap van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke noopte CD&V-voorzitter Joachim Coens gisteren een hele dag tot een operatie schadebeperking. Dat Beke suggereerde om het ouderschapsverlof in te perken, veroorzaakte een flinke deuk in het imago van CD&V als dé gezinspartij van het land. Coens floot zijn eigen minister terug, maar de interne ontevredenheid is groot.