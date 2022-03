Oekraïense legertop: “Rusland wil misleiden met aankondiging over terugtrekking troepen”

De aankondiging van Rusland om de militaire manoeuvres nabij Kiev en Tsjernihiv terug te schroeven, wordt door het Oekraïense leger beschouwd als een simpele hergroepering van de troepen om de Oekraïense militaire leiding te misleiden. Dat staat in de dagelijkse update van de generale staf over de oorlog.

De “zogenaamde terugtrekking van de troepen” is meer een rotatie van individuele eenheden, klinkt het. Rusland wil met de aankondiging ook een verkeerd beeld scheppen over de omsingeling van Kiev, die zogezegd stopgezet wordt, aldus de legerleiding. Eerder had Pentagon-woordvoerder John Kirby ook al verklaard dat de dreiging in Kiev niet verdwijnt omdat Rusland troepen terugtrok.

Het Russische leger heeft effectief enkele eenheden teruggetrokken uit de gebieden rond Kiev en Tsjernihiv, maar er zijn volgens de generale staf aanwijzingen dat die militairen op andere plaatsen in het oosten van Oekraïne zullen worden ingezet.

De gevechten gaan ondertussen door in de buurt van Donetsk, in het oosten. De Oekraïeners menen volgens BBC bovendien dat Rusland zijn posities versterkt en mijnen plaatst in de dorpen Novokarlivka and Luhivske, in de buurt van Zaporizja.

“Initiatief verloren”

Het Britse ministerie van Defensie zegt in zijn dagelijkse update over Oekraïne dan weer dat het bijna zeker is dat Rusland niet geslaagd is in zijn opzet om Kiev te omsingelen door tegenvallende resultaten en het tegenoffensief van Kiev.

“De Russische verklaringen over een beperking van de activiteiten rond Kiev en de terugtrekking van bepaalde eenheden uit die regio kunnen betekenen dat Rusland aanvaardt dat het het initiatief in de regio verloren heeft”, aldus het ministerie, dat eveneens stelt dat het zeer waarschijnlijk is dat Rusland troepen gaat verplaatsen naar de Donetsk en Loehansk, in het oosten van het land.