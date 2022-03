Nog maar net Miss België, en Chayenne van Aarle krijgt al kritiek: “Mijn gezicht was wat opgezwollen, ik heb géén plastische chirurgie laten doen”

LEES OOK. Kasteelvrouw was ze al, nu draagt Chayenne van Aarle (22) ook een kroontje: dit is de nieuwe Miss België (+)

Op TikTok, op Facebook, op Instagram… Op zowat alle social media circuleren er heel wat negatieve berichten aan het adres van kersvers Miss België Chayenne Van Aarle. Sommigen hebben gewoon kritiek op het feit dat het “weer een Vlaamse” is, maar de meesten beschuldigen de jonge vrouw ervan al meermaals plastische chirurgie te hebben ondergaan en dus geen “natuurlijke schoonheid” te zijn. “Ze is duidelijk al geopereerd.”

Gezwollen gezicht

Klopt niet, zo reageert Van Aarle bij Sudinfo. “Ik vind het jammer dat de mensen zoiets denken. Je mag mijn gezicht komen aanraken. Het klopt dat mijn gezicht tijdens de kroning erg gezwollen was, maar dat was van de vermoeidheid en de stress. Dan heb ik dat vaker. De jurk zat ook erg strak. Nu de druk is afgenomen, is mijn gezicht weer normaler. Ik ben echt niet geopereerd.”

De vorige Miss België, Kedist Deltour, heeft intussen wat advies gegeven aan haar opvolgster: “Lees al die opmerkingen op social media niet”. “De nieuwe missen worden elk jaar toch gewoon afgekraakt.”