Oosten van Australië opnieuw getroffen door overstromingen

De stortregens zijn sinds maandag niet meer gestopt, met meer dan 250 millimeter neerslag op 24 uur tijd in de regio. Veel bedrijven in het centrum van Byron Bay sloten noodgedwongen de deuren nadat het stijgende water de doorgang voor het verkeer onmogelijk had gemaakt. Vlakbij, in de stad Alstonville, viel 420 millimeter regen in 24 uur.

Woensdagochtend moesten duizenden mensen hun huizen verlaten om toevlucht te zoeken in hoger gelegen gebieden.

Het oosten van Australië kampt al weken met extreem weer, aangewakkerd door La Niña en de klimaatverandering. Begin februari kwamen minstens 22 mensen om na bij overstromingen als gevolg van recordregens.

In Lismore, waar het water vorige maand tot 14,3 meter steeg, brak de zeewering woensdagochtend opnieuw, bevestigden de hulpdiensten.

Volgens de voorspellingen zou het waterpeil in de stad deze week 11,4 meter kunnen bereiken, wat de opruimingswerkzaamheden bemoeilijkt.

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE