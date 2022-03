Cathay Pacific gaat verste passagiersvlucht ter wereld uitvoeren

De Hongkongse luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific gaat de verste passagiersvlucht ter wereld uitvoeren: van New York naar thuisbasis Hongkong zonder over Rusland te vliegen.

Het nieuwe traject, dat over de Atlantische Oceaan, Europa en Centraal-Azië gaat, is net iets minder dan 9.000 zeemijlen of 16.668 kilometer lang, zegt de maatschappij. De vlucht zal ruim 17 uur duren.

Het gaat om de langste vlucht ter wereld, in afstand maar niet in tijd. Die laatste staat op het conto van Singapore Airlines, van Singapore naar New York, goed voor 15.343 kilometer en 18 uur vliegen.

Cathay kiest voor zijn nieuwe route naar New York om niet over Rusland te vliegen, maar geeft geen verklaring waarom. Sinds de oorlog in Oekraïne lieten echter al veel luchtvaartmaatschappijen Rusland links liggen. Vorige maand sloot dat land zelfs zijn luchtruim voor Europese maatschappijen.

Cathay wacht nog op de nodige vergunningen alvorens de nieuwe route te kunnen uitvoeren. Vanaf 1 april versoepelen de inreisregels voor Hongkong, na maanden van beperkingen wegens corona.