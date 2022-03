Ex-Anderlechtspeler Nenad Jestrovic (45) ontsnapte aan de dood na coronabesmetting: “Mijn vrouw dacht echt dat ik ging sterven”

Nenad Jestrovic (45) is een naam die in België een belletje doet rinkelen: de Servische aanvaller speelde bij Moeskroen, maar maakte vooral bij Anderlecht furore: hij veroverde er twee keer de Belgische titel en werd ook topschutter van de competitie in 2005. Maar vorig jaar hing het leven van Jestrovic aan een zijden draadje, nadat hij besmet raakte door het coronavirus. “Ik voelde me net als een vis... maar dan uit het water.”