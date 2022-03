De Lijn gaat opnieuw meer controleren op zwartrijden

Tijdens de pandemie is zwartrijden naar records gepiekt. In landelijk gebied blijkt 10 tot 15 procent van de reizigers zonder geldig vervoersbewijs te rijden, in steden zoals Gent en Antwerpen loopt dat op tot 50 procent. “Recordcijfers”, betreurt De Lijn, die door het zwartrijden heel wat inkomsten verloren ziet gaan.

Reden is de coronacrisis. Reizigers dienen nu achteraan op te stappen, waardoor de afstand met de chauffeur verkleint en sociale controle wegvalt. Om gezondheidsredenen werd ook gewoon veel minder gecontroleerd. “Vroeger werd zwartrijden als asociaal beschouwd, nu wordt het als normaal gezien”, zegt woordvoerder Marco Demerling.

De Lijn wil zwartrijden opnieuw indijken. Vanaf april zal worden gecontroleerd zoals voor de crisis, zowel aan de haltes als op de voertuigen. Bedoeling is het aantal controles weer op te drijven richting 1,6 miljoen à 2 miljoen per jaar. “Betalen moet opnieuw vanzelfsprekend worden”, klinkt het bij De Lijn.