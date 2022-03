Noord-Korea simuleerde volgens Seoel lancering van “monsterraket”

Noord-Korea heeft volgens het Zuid-Koreaanse leger vorige week geen “monsterraket” gelanceerd, in tegenstelling tot wat Pyongyang zelf heeft beweerd. Het zou volgens de Zuid-Koreanen daarentegen gaan om hetzelfde type intercontinentale ballistische raket (ICBM) dat Pyongyang in 2017 had getest.

Noord-Korea kondigde op 25 maart aan een krachtigere ICBM te hebben gelanceerd, de Hwasong-17. Die “monsterraket” is voor het eerst aan het publiek getoond in oktober 2020, tijdens een militair defilé in Pyongyang. De raket zou in staat zijn om meerdere kernkoppen te dragen.

Seoel en Washington konden volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie vaststellen dat de echt afgevuurde raket een Hwasong-15 was. Die raket is in 2017 al getest. Beide ICBM-types zijn weliswaar in staat het Amerikaanse continent te bereiken.

Poging om mislukte lancering te maskeren?

Zuid-Korea en Japan hadden elk bevestigd dat het projectiel, dat op 24 maart was gelanceerd, hoger en verder vloog dan alle raketten die tot dusver waren gelanceerd.

De verspreiding van de informatie zou een poging van Pyongyang zijn geweest om de mislukte lancering van 16 maart te maskeren. Volgens analisten lanceerde het land die dag de Hwasong-17, die niet lang na de lancering zou zijn ontploft.

Brokstukken

Volgens de gespecialiseerde site NK News in Seoel kwamen brokstukken van de raket neer op of nabij Pyongyang. De Noord-Koreaanse staatsmedia, Rodong Sinmun en het persagentschap KCNA, maakten geen melding van de mislukking, in tegenstelling tot wat ze gewoonlijk doen binnen de 24 uur na een lancering.

Over de test van 24 maart schepten de Noord-Koreaanse media wel op. Zender KCTV zond een zorgvuldig samengestelde videoclip uit, bedoeld om het slagen van de lancering te tonen. Analisten wezen wel op afwijkingen in de video, waarvan sommige delen getrukeerd zouden zijn.

ICBM’s zijn raketten met een reikwijdte van minstens 5.600 kilometer. Ze kunnen ook uitgerust worden met kernkoppen.