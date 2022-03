Mogelijk grootste cryptoroof ooit: hackers maken ruim 550 miljoen euro buit

De hack kwam aan het licht toen een gebruiker van Ronin er dinsdag niet in slaagde om 5.000 eenheden van cryptomunt ethereum op te nemen, zo maakte Ronin zelf bekend. Het bedrijf, een platform waarop online gamers NFT’s of ‘non fungible tokens’ kunnen verhandelen, ging op onderzoek uit en stelde vast dat hackers op 23 maart maar liefst 173.000 ethereummunten en 25,5 miljoen USD Coins hadden ontvreemd. Op dat moment bedroeg de totale waarde daarvan 540 miljoen dollar (485 miljoen euro), aan de huidige wisselkoersen is dat al 615 miljoen euro (of 552 miljoen euro).

Daarmee zou dit de grootste cryptoroof ooit zijn. Dat ‘record’ dateerde tot nu toe van augustus vorig jaar, toen een hacker voor 522 miljoen euro aan cryptomunten kon stelen bij bedrijf PolyNetwork. De hacker beweerde toen echter gewoon de tekortkomingen in het systeem te willen aantonen en stortte snel 95 procent van het gestolen bedrag terug.

Volgens Ronin konden de hackers zich toegang tot de systemen verlenen dankzij gestolen privésleutels (nodig om transacties goed te keuren). Uit het overzicht van de transacties - die door iedereen in te kijken zijn - blijkt dat de hackers de volledige buit nog in hun digitale portefeuille hebben zitten en nog niet hebben overgeheveld. Voorlopig werden de daders echter nog niet geïdentificeerd.