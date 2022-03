Nieuw onderzoek naar verdwijning Belgische Natacha in Peru

Het onderzoek naar de verdwijning van de Belgische toeriste Natacha de Crombrugge in Peru, wordt nieuw leven ingeblazen, zo melden lokale media. De speurders zullen opnieuw verhoren afnemen van mogelijke getuigen, in de hoop een nieuwe aanwijzing te vinden.

Natacha de Crombrugghe (28), een 28-jarige vrouw uit Linkebeek die bezig was met een trektocht door Peru, werd het laatst gezien op 24 januari van dit jaar. Ze liet een rugzak achter in haar hotelkamer in Cabanaconde, voordat ze vertrok naar de Colca Canyon.

Ruim twee maanden later is er nog altijd geen spoor van de Belgische toeriste, maar het onderzoek wordt nu wel nieuw leven ingeblazen, zo melden lokale media als La Republica en El Buho. De speurders gaan iedereen die de jonge vrouw voor haar verdwijning nog heeft gezien, opnieuw ondervragen en gaan ook terug naar de plaats waar de jonge vrouw het laatst gezien werd.

Omdat het weer in de regio de voorbije dagen fors verbeterde, is de stroming van de Colca-rivier aanzienlijk verminderd, wat zoekacties in het water makkelijker maakt.