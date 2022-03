Zo zullen de WK-potten en eventuele tegenstanders van de Rode Duivels er hoogstwaarschijnlijk uitzien

27 van de 32 landen zijn intussen zeker van het WK voetbal van eind dit jaar in Qatar, waardoor we al een eerste blik kunnen werpen op de potten voor de loting van vrijdag. Die liggen immers al voor 90 procent vast. Enkel de resultaten van de Noord- en Centraal-Amerikaanse kwalificatiematchen kan de potindeling op dit moment nog licht beïnvloeden. Dus: Duitsland, Marokko en Ecuador in de groepsfase? Of toch liever de Verenigde Staten, Iran en Kameroen voor onze Rode Duivels?

De potindeling van het WK zal gebaseerd worden op de officiële FIFA-ranking die donderdag 31 maart bekendgemaakt zal worden. De hoogst gerangschikte deelnemers - waaronder België - zitten in pot 1, de laagst gerangschikte in pot 4. Er zijn vier uitzonderingen: Qatar wordt als gastland beschermd en behoort sowieso tot pot 1, terwijl de drie winnaars van de play-offs die in juni gespeeld worden zeker in pot 4 terechtkomen.

Landen uit dezelfde pot kunnen in de groepsfase niet tegen elkaar uitkomen. De wereldvoetbalbond zal er ook voor zorgen dat er maar één land per continentale federatie in elke WK-groep zit. Enkel de Europese voetbalbond UEFA kan met zijn 13 vertegenwoordigers twee landen in één poule hebben.

Een groep met Nederland of Duitsland is dus mogelijk voor de Belgen, maar in dat geval zijn Europese tegenstanders uit potten 3 of 4 sowieso uitgesloten en kan Polen of Servië niet meer. Net zoals pakweg Iran uit pot 3 loten betekent dat we niet meer kunnen uitkomen tegen Saudi-Arabië uit pot 4, want zij behoren allebei tot dezelfde Aziatische voetbalbond AFC.

© BELGA

Landen met een sterretje zijn nog niet helemaal zeker dat ze in deze pot zullen uitkomen. Meer uitleg per geval onderaan.

Pot 1

Qatar

Brazilië

België

Frankrijk

Argentinië

Engeland

Spanje

Portugal

Pot 2

Mexico (*)

VS (*)

Nederland

Denemarken

Duitsland

Zwitserland

Uruguay

Kroatië

Pot 3

Senegal (*)

Iran

Japan

Marokko

Servië

Polen

Zuid-Korea

Tunesië (*)

Pot 4

Canada (*)

Kameroen (*)

Ecuador

Saudi-Arabië

Ghana

Wales/Oekraïne

Costa Rica/VS/Mexico/Nieuw-Zeeland/Salomonseilanden

Peru/Australië/Verenigde Arabische Emiraten

(*): Senegal hoopt op Costa Ricaans wonder

In Noord- en Centraal-Amerika is Canada al zeker van WK-kwalificatie. De resterende twee rechtstreekse plaatsen gaan zo goed als zeker naar de Verenigde Staten en Mexico. In het onwaarschijnlijke geval dat Costa Rica één van die twee landen alsnog naar de play-offs stuurt (hier is een zege tegen de VS met héél veel doelpunten verschil voor nodig), schuiven alle landen één plaatsje naar boven. Costa Rica komt immers zeker in pot vier terecht. Daardoor zou Senegal naar pot twee opschuiven.

De laatste kwalificatiewedstrijden worden in de nacht van woensdag op donderdag gespeeld.

Christian Pulisic (links) scoorde maandagochtend nog een hattrick voor de Verenigde Staten. — © USA TODAY Sports

(*): Canada kan zich nog naar pot drie voetballen ten koste van Tunesië

Als Canada zijn laatste kwalificatiematch tegen Panama wint, springt het door die zege op de FIFA-ranking over Tunesië. Dat neemt nu de onderste plek van pot drie in.

Ook Kameroen maakt in theorie nog kans op een plaats in pot drie. Als Canada niet wint, krijgt het immers minpunten op de FIFA-ranking en zakken de Canadezen onder Kameroen. Als de Verenigde Staten of Mexico zich tegelijkertijd ook niet rechtstreeks zou weten te plaatsen (zie hierboven), kan Kameroen dus twee plaatsen naar boven schuiven.