Politie pakt kinderen van 9 en 12 op in Sint-Genesius-Rode: “Buur dacht dat ze inbrekers waren”

Nadat ze een melding hadden binnengekregen van een buurtbewoner, zakten vier agenten zondag rond 13 uur af naar een doorgaans rustige wijk in de faciliteitengemeente. Ze informeerden de bewoners dat er mogelijk inbrekers rondliepen en vroegen iedereen om ramen en deuren te sluiten en om waakzaam te blijven.

“Op dat moment waren mijn zoon en dochter van negen en twaalf jaar op pad om een drankje te halen bij een tankstation op het einde van de straat”, zo zei moeder Florence (een fictieve naam) tegen La Dernière Heure. “Het was zonnig, er waren mensen op straat en vele buren zaten buiten. Alles was normaal dus veilig, maar de melding van de agenten maakte ons ongerust waardoor mijn man besloot om onze barbecue even te onderbreken en onze kinderen op te pikken.”

Eenmaal bij het tankstation aangekomen vertelde de verkoopster echter dat ze de twee kinderen niet had gezien. “Mijn man belde me in paniek op, om te zeggen dat de kinderen verdwenen waren”, aldus Florence. “De agenten waren nog ter plaatse en ik vertelde hen over onze bezorgdheid. Ik stelde me al het ergste voor. Mijn kinderen ontvoerd. We leven in een gekke wereld, je weet maar nooit. Maar een paar ogenblikken later vertelt een van de agenten me - heel beschaamd - dat zijn collega’s onze kinderen hadden gearresteerd omdat ze dachten dat zij de inbrekers waren.”

Klacht bij Comité P

De twee kinderen waren intussen al meegenomen naar het politiekantoor om hun identiteit te verifiëren. “De hele rit lang had mijn zoon ons adres en zijn achternaam herhaald tegen de agenten, maar ze wilden niet luisteren. Ze werden bruut meegenomen, hij heeft zelfs nog een blauwe plek op zijn arm. Mijn dochter is slechtziend en epileptisch. Ze had haar hand in haar mond gestoken om een crisis te voorkomen.”

Uiteindelijk werden de kinderen naar huis gebracht. “De politie bood hen wat goodies en hun excuses aan, maar we laten het hier niet bij”, aldus Florence nog. “We hebben een klacht ingediend bij het Comité P. Wat hier gebeurd is, is zeer ernstig.”

Hoe was dit kunnen gebeuren? Onderweg naar het tankstation ging het jongetje van deur tot deur als onderdeel van een sponsorloop voor zijn school. “Op zijn boekje stond duidelijk aangegeven dat het om een liefdadigheidsactie ging, met het logo van de school erbij”, zegt zijn moeder. “Er was niet de minste onduidelijkheid. Maar toch dacht een van de buren dat het om oplichterij ging, waarna die meteen de politie opbelde.”

Burgemeester Pierre Rolin bevestigt: “De buurman dacht dat het om een georganiseerde overval ging, gebaseerd op de bekende werkwijze waarbij kinderen stiekem naar binnen sluipen om de deur te openen voor handlangers. Als blijkt dat de interventie van de politie onevenredig was, kan er wel een onderzoek worden geopend.”