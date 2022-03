Telecomwaakhond BIPT gaat helpen in strijd tegen illegale goksites

Volgens de Kansspelcommissie speelde een op de vier gokkers in België al op illegale websites, soms zonder het zelf te beseffen. De regulator probeert de sites te bestrijden door ze te laten blokkeren door de internetproviders. Bezoekers komen dan op een waarschuwingspagina van de overheid te zien.

Maar dat loopt niet altijd gesmeerd, zegt de voorzitter van de Kansspelcommissie, Magali Clavie. “Soms is de website niet meer bereikbaar op een pc, maar wel nog via een smartphone of tablet. Of een site is niet bereikbaar via Telenet, maar wel nog via Proximus. Het werkt dus niet 100 procent goed.”

Een samenwerking met het BIPT moet de strategie perfectioneren. De telecomregulator zal de internetproviders sensibiliseren en een werkwijze opstellen voor een efficiënte blokkering. “Als providers op de hoogte zijn van een illegale website, lopen ze gevaar. Het gaat immers om een inbreuk: niemand mag de exploitatie van een illegale website vergemakkelijken”, aldus Clavie.

Online gokken blijft ondertussen maar toenemen, zegt Clavie. Illegale sites groeien aan hetzelfde tempo mee. Vorig jaar heeft de Kansspelcommissie 122 websites op de zwarte lijst gezet.