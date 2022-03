Anderlecht-speler Sergio Gomez scoort beauty voor Spanje en spreekt over toekomst: “Zou mooi zijn om terug te keren naar Barça”

De speler van Anderlecht scoorde namelijk het tweede Spaanse doelpunt in een 2-3 overwinning tegen Slovakije (video vanaf 0:53). Daarmee is de vijfvoudige Europese kampioen al zeker van kwalificatie, met nog twee speeldagen te gaan in Groep 3. Gomez zit intussen al aan zes doelpunten in de kwalificatiecampagne, plus vijf assists.

“Als je kan scoren en het team helpen… Dat is het belangrijkste”, aldus de linksback na afloop. “Ik ben dus heel blij. We hebben veel op zulke vrije trappen geoefend op het einde van de training en gelukkig was het vandaag raak. Goed voor de 1-2 die ons vertrouwen gaf. De overwinning was uiteindelijk wel verdiend.”

Gomez liet ook weten dat het naar zijn gevoel “goed” gaat bij Anderlecht. Er is dan ook Europese interesse voor zijn diensten.

“Ik ben gefocust op de laatste maanden van het seizoen”, aldus de Spanjaard, die nog tot 2025 vastligt bij paars-wit. “Ik focus me op het nationale team, op de club en probeer mijn kansen te pakken. Of ik terug zou willen keren naar FC Barcelona? Je weet wat de toekomst zal brengen, maar het zou niet erg zijn om terug te gaan naar wat acht jaar lang mijn thuis was. Ze hebben me als speler en als persoon enorm geholpen. Ik ben de club dan ook heel dankbaar.”