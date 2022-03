Stroom wordt tien uur per dag onderbroken in Sri Lanka

Sri Lanka sluit de elektriciteit in het hele land sinds woensdag tien uur per dag af vanwege een vertraging van de waterkrachtcentrales en een nijpend tekort aan brandstof. Het eiland met 22 miljoen inwoners gaat door de ergste economische crisis sinds zijn onafhankelijkheid in 1948, door een gebrek aan buitenlandse deviezen om de import te betalen.

De stroomleverancier, een overheidsbedrijf dat een monopolie heeft, maakte bekend dat de stroomonderbreking van zeven uur per dag naar tien uur per dag gaat bij gebrek aan brandstof om de thermische generatoren te voeden.

Ruim 40 procent van de elektriciteit in Sri Lanka komt van waterkracht, maar het waterpeil in de meeste reservoirs is drastisch gedaald door te weinig regenval, legden de autoriteiten uit. Het merendeel van de stroom wordt met steenkool en aardolie geproduceerd. Deze twee grondstoffen worden ingevoerd, maar in beperkte hoeveelheden want het land heeft onvoldoende buitenlandse deviezen om die te betalen.

Tegelijkertijd kondigde het overheidsbedrijf Ceylon Petroleum Corporation (CPC) aan dat er gedurende minstens twee dagen geen diesel verkocht zou worden in het land. CPC vroeg de wachtenden aan de tankstations weg te gaan en pas terug te keren na de distributie van de geïmporteerde diesel. De prijs van benzine is sinds begin dit jaar met 92 procent gestegen, die van diesel met 76 procent.

Veel ziekenhuizen hebben niet-dringende chirurgische ingrepen uitgesteld en de supermarkten moesten basisvoedsel als rijst, suiker en poedermelk rantsoeneren.