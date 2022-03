Gouverneur: “Tsjernihiv hele nacht gebombardeerd ondanks Russische beloftes”

De stad Tsjernihiv in het noorden van Oekraïne is “de hele nacht” gebombardeerd. Dat heeft de gouverneur van de gelijknamige regio woensdag gemeld, ondanks de aankondiging van Rusland een dag eerder dat het zijn militaire activiteiten in de regio zou verminderen.

“Tsjernihiv is de hele nacht door artillerie en vliegtuigen beschoten”, aldus gouverneur Viatsjeslav Tsjaoes op Telegram. Hij zei ook dat er burgerlijke infrastructuur verwoest is en dat de stad nog steeds zonder water en elektriciteit zit.

De stad, die voor de oorlog 280.000 inwoners telde, zit “zonder communicatiemiddelen en we kunnen ze niet herstellen”, voegde hij eraan toe op televisie. Hij verwees ook naar de aanvallen op Nizjni Novgorod, in dezelfde regio.

Rusland had dinsdag beloofd zijn militaire operaties in de richting van Kiev en Tsjernihiv drastisch te verminderen, na “substantiële” Russisch-Oekraïense onderhandelingen in Istanboel.

Na Marioepol in het zuiden is Tsjernihiv de stad die het zwaarst getroffen is door bombardementen sinds Rusland op 24 februari Oekraïne binnenviel.

De burgemeester van de stad zei dinsdag dat in Tsjernihiv tot nu toe 350 mensen zijn gedood en meer dan 400 gewond, de meeste van hen burgers.

In de hoofdstad Kiev werden dinsdagavond verschillende raketten neergeschoten door de luchtafweer, zei hij volgens persagentschap Interfax-Oekraïne.