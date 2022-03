Belgen zijn honkvast als het over hun werk gaat. Uit een enquête van uitzendbureau Randstad blijkt dat liefst drie kwart van de werknemers bij zijn of haar huidige werkgever wil blijven. Ondanks de tienduizenden openstaande vacatures en de coronacrisis. Waarom toch? En doen we er niet beter aan eens andere werkoorden op te zoeken?