Frank sloeg hoofd van slapende vriendin in, waarna hij er in Spanje vandoor ging met Mercedes en dure whiskeycollectie: 14 jaar cel

Frank D., een 51-jarige man uit Halle, is door een rechtbank in het Spaanse Málaga veroordeeld tot veertien jaar cel voor de moord op zijn vriendin Anne Hugot (58). Hij sloeg de vrouw eind 2019 tijdens haar slaap het hoofd in met een stomp voorwerp en ging er vervolgens vandoor met haar Mercedes en een dure collectie whiskey.

Anne Hugot, een voormalig sociaal werkster uit Waals-Brabant die een paar jaar eerder naar Spanje was verhuisd om te genieten van haar pensioen, werd in de nacht van 11 op 12 november 2019 om het leven gebracht in haar gerestaureerde boerderijtje in Tolox, bij Málaga. De 58-jarige vrouw werd – tijdens haar slaap – het hoofd ingeslagen met een stomp voorwerp. Enkele dagen later werd haar partner, de 51-jarige Frank D. uit Halle, in ons land opgepakt voor de feiten. Hij was ervandoor gegaan met de Mercedes én een dure collectie whiskey van de vrouw.

D. is nu tot veertien jaar cel veroordeeld door de provinciale rechtbank van Málaga. Daarbovenop moet hij ook nog 100.000 euro schadevergoeding betalen aan de dochter van Hugot.