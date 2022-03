Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) test opnieuw positief op coronavirus

Liesbeth Homans (N-VA), voorzitter van het Vlaams Parlement, heeft woensdag opnieuw positief getest op het coronavirus. Dat heeft haar kabinetschef Ellen Van Orshagen gezegd bij de voorstelling van het jaarverslag van het Commissie van Toezicht op de Jeugdinstellingen (CVJT) in het parlement. Homans moest zich op die voorstellingen laten vervangen en zal ook vervangen worden bij de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement woensdagnamiddag.

Het is niet de eerste keer dat Homans positief test op corona. Eerder dit jaar, in januari, legde de parlementsvoorzitter ook een positieve PCR-test af en moest ze zich in het Vlaams Parlement laten vervangen door eerste ondervoorzitter Filip Dewinter.