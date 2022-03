Touroperator TUI betaalt deel staatssteun terug

Het reddingspakket werd aan TUI verstrekt door de Duitse regering en door een groep banken. Het reisconcern beschikt na de terugbetaling nog altijd over 3,4 miljard euro aan kredietlijnen. “De voorbije weken hebben we er geen gebruik meer van moeten maken”, verklaarde topman Fritz Joussen.

Volgens hem is de sector opnieuw aan het normaliseren, nu de coronamaatregelen stilaan wegebben. “De mensen willen weer reizen. We zien de boekingen toenemen en verwachten een goed zomerseizoen”, klinkt het. Meer concreet verwacht TUI zelfs dat bijna opnieuw de cijfers van 2019, dus voor corona, gehaald kunnen worden. Nu liggen de boekingen nog op ongeveer 80 procent van die zomer. Vooral in het Verenigd Koninkrijk zet het herstel zich door. De prijzen liggen gemiddeld 20 procent hoger dan toen, maar dat komt omdat er nu meer pakketreizen (vlucht plus hotel) worden verkocht.

Tijdens de coronapandemie leed TUI voor 5,5 miljard euro verliezen. In oktober vorig jaar voerde het concern een kapitaalverhoging door, van 1,1 miljard.