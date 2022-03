“Ik heb mijn kinderen en mezelf 25 jaar vergiftigd. Krijg ik daar ook compensatie voor?”: inwoners Zwijndrecht reageren afwachtend op belofte 3M

Dat Mike Roman, de big chief van 3M, in een open brief aan de bewoners van Zwijndrecht aankondigt dat hij bereid is de aanpak van de PFOS-vervuiling te vergoeden, wordt voorzichtig positief onthaald. “Ik heb sinds het uitbreken van het schandaal enorm veel verlies geleden. Dus als hij het meent, is dit een grote stap”, zegt Frans Verhelst, fruitteler in Zwijndrecht. Andere bewoners klinken cynischer: “Eerst zien, dan geloven.”