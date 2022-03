Minister van Sport Ben Weyts: “Begrijp niet waarom Antwerp onderzoek naar Overmars niet kon afwachten uit respect voor slachtoffers”

“Waarom was die transfer zo hoogdringend, dat begrijp ik niet. Het is onverstandig dat men zo snel heeft gehandeld.” Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) vindt dat Antwerp het onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag had kunnen afwachten vooraleer Marc Overmars werd aangesteld als directeur Voetbalzaken.

In de commissie Sport van het Vlaams parlement werd Weyts om uitleg gevraagd over de omstreden aanstelling van Overmars door Antwerp. De club nam hem in dienst luttele weken nadat hij aan de kant was geschoven door Ajax wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. “Je kunt vraagtekens plaatsen bij hoe de aanstelling, de communicatie of de non-communicatie, intern en extern, is verlopen. Ik begrijp niet waarom die transfer zo hoogdringend was”, zo antwoordt Weyts op een vraag van Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit). “Er loopt nog een onderzoek bij het Nederlandse Instituut voor Sportrechtspraak. Ik begrijp niet waarom dat niet kon worden afgewacht, al was het maar uit respect voor de slachtoffers. Het is onverstandig dat men zo snel heeft gehandeld.”

© BELGA

Week van de Ethiek

Weyts verwijst naar profclub Lommel SK, dat in samenwerking met het Centrum voor Ethiek in de Sport een integriteitsbeleid tegen grensoverschrijdend gedrag ontwikkelde, met onder meer richtlijnen bij aanwervingen, een gedragscode… “Het lijkt interessant voor profclubs om zo’n oefening voor zichzelf te maken.” Sport Vlaanderen heeft een integriteitsbeleid sinds enkele jaren maar dat is in eerste instantie gericht op (recreatieve) clubs die met veel vrijwilligers werken. Er zijn ook initiatieven zoals ‘Week van de Ethiek’. Lambrecht: “(schamper) En gaat mijnheer Paul Gheysens (voorzitter Antwerp) die Week van de Ethiek inleiden? We kunnen een nog veel sterker signaal geven, de profsport straalt af op de kleinere clubs.”

Lorin Parys, kersvers CEO van de Pro League en voordien partijgenoot van Weyts, wil in zijn functie het imago van profclubs, met ook respect voor gendergelijkheid, vrouwenrechten en diversiteit, korter opvolgen. Hij zegt dat Antwerp, nadat hij een gesprek met de club had, een aantal acties zal uitbouwen, zoals een charter over goed gedrag. Er haakte al een aantal sponsors af. Ook Port of Antwerp, met als CEO Jacques Vandermeiren, evenzeer onafhankelijk bestuurder van de club, zal na een raad van bestuur de samenwerking evalueren.

