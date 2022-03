Dit is de bal (en zijn kostprijs) waarmee de Rode Duivels het WK zullen betwisten: de ‘Al Rihla’

Adidas heeft woensdag de ‘Al Rihla’ gepresenteerd, de officiële wedstrijdbal voor het WK in Qatar. “Het levendige en kleurrijke ontwerp van de bal is geïnspireerd op de Arabische cultuur en architectuur gecombineerd met de toenemende snelheid van het spel, uitgebeeld door het spectrum van kleuren”, klinkt het.

Volgens Adidas is de ‘Al Rihla’, wat “de reis” betekent in het Arabisch, de snelste bal tot dusver. “De bal werd ontworpen op basis van data en tests in laboratoria, windtunnels en op het veld om de nauwkeurigheid en stabiliteit in de lucht te verbeteren. Bovendien is Al Rihla de meest duurzame WK-bal ooit, onder meer doordat er alleen inkt en lijm op waterbasis werd gebruikt bij de productie.”

De WK-bal is vanaf 30 maart online verkrijgbaar en in geselecteerde adidas-winkels tot 12 april voor een adviesprijs van 140 euro.

© Adidas

Adidas belooft verder dat 1 procent van de netto-omzet van Al-Rihla zal gaan naar Common Goal, een collectief fonds dat investeert in maatschappelijke organisaties die de kracht van voetbal gebruiken om achtergestelde gemeenschappen een betere en inclusievere toekomst te bieden.