Gezicht bont en blauw, beide handen in het gips: uitgebroken staffordshire terriërs takelen Mieke (73) en haar hond zwaar toe: “Een kind had dit niet overleefd”

Slachtoffers Mieke Van Hellemond en hond Umabel met achternichtje, steun en toeverlaat Lotte op de Noorderlaan in Schilde, waar het incident plaatsvond — © JAA

Schilde

Het leek wel een scène uit een horrorfilm in de anders zo rustige Noorderlaan nabij Schildestrand: twee bijtgrage staffordshire terriërs doken op uit het niets en stortten zich op een golden retriever en haar baasje Mieke Van Hellemond (73). “Het is een wonder dat Umabel dit overleefd heeft”, zegt Mieke, die zelf ook lelijk werd toegetakeld.