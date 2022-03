Wolvin Noëlla voor de derde keer zwanger: beelden Welkom Wolf tonen dikke buik

Noëlla, de wolvin die vooral in Limburg vertoeft, is voor de derde keer zwanger. De voorbije twee paarseizoenen kreeg de Belgische wolf al welpjes, maar nu werd ze opnieuw met een buikje gefilmd door een camera van organisatie Welkom Wolf. De twee vorige jaren beviel Noëlla steeds in de tweede helft van april, er wordt verwacht dat het dit jaar wellicht ook weer zo zal zijn.