Mission impossible voor Tajon Buchanan? Woensdagnacht nog interland met Canada, vrijdagavond competitie met Club Brugge

Club Brugge zal het vrijdagavond tegen Beerschot naar alle waarschijnlijkheid zonder Tajon Buchanan moeten doen. De 23-jarige Canadees speelt in woensdagavond nog een (belangeloze) WK-kwalificatiewedstrijd in Panama. Die wedstrijd wordt donderdagnacht omstreeks 00u45 afgefloten, amper 44 uur later is de aftrap van de wedstrijd tussen Beerschot en Club Brugge op Het Kiel.

Club Brugge-coach Alfres Schreuder was not amused over het feit dat blauw-zwart na de interlandbreak al op vrijdag aan de bak moet. “Dat vind ik heel vreemd”, zei de Nederlander na de laatste wedstrijd tegen Genk. “Wij hebben de meeste internationals en dan zouden wij als eerste aan de bak moeten? Dat is toch een nadeel. Ik zoek er niks achter, maar daar is niet echt over nagedacht, als je het mij vraagt.”

Bondscoach Roberto Martinez spaarde Hans Vanaken en Charles De Ketelaere alvast niet bij de Rode Duivels. Vanaken speelde in Ierland de volledige wedstrijd en werd dinsdag tegen Burkina Faso pas dik tien minuten voor tijd gewisseld. Ook De Ketelaere startte twee keer, maar werd wel vroeger naar de kant gehaald.

Twee keer 90 minuten voor Buchanan

Met Tajon Buchanan krijgt Club Brugge straks alvast een speler met vertrouwen terug. De vleugelaanvaller was afgelopen zondag goed voor een doelpunt en een assist tijdens de wedstrijd waarin Canada een WK-ticket veiligstelde. Maar krijgen ze bij blauw-zwart ook een fitte speler terug? Buchanan speelde op 25 maart en 27 maart twee volledige wedstrijden.

Mogelijk komt daar vannacht nog een derde wedstrijd bij, dat zouden er dan drie op zeven dagen zijn. Anderzijds is de wedstrijd op het veld van Panama niet meer van belang, behalve voor de FIFA-ranking: Canada met een zege in de top tien belanden. De kans zit er wel in dat de Canadese bondscoach zijn sterkhouders, waaronder Buchanan, rust gunt.

Hoe dan ook wordt het een haast onmogelijke klus voor de vleugelaanvaller om op tijd, fit en uitgeslapen in België te geraken. Het tijdsverschil met Panama City (Centraal-Amerika) bedraagt zeven uur, de afstand meer bedraagt meer dan 8.000 kilometer en op een rechtstreekse vlucht naar Brussel zit je minstens tien uren. De laatste training met Club Brugge op donderdag is dus al onhaalbaar. Fit aan de aftrap verschijnen is dat ook.

Gelukkig voor Club Brugge is het ‘maar’ tegen Beerschot, al blijft het vervelend. De afwezigheid van Buchanan biedt anderzijds wel een kans om Noa Lang opnieuw aan de aftrap te brengen. Geen slecht alternatief.