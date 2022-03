QUIZ. De Rode Duivels gaan naar hun vijfde grote toernooi op een rij: wat weet u nog over de vorige tegenstanders?

Geen vier zonder vijf: met de spreekwoordelijke vingers in de neus plaatsten de Rode Duivels zich al voor de vijfde opeenvolgende keer voor een groot toernooi. Na een lange afwezigheid zijn onze nationale voetbalhelden een vaste waarde op EK’s en WK’s. De tegenstanders in de groepsfase van het WK in Qatar kennen we vrijdag, maar wat u nog over de tegenstanders op de vorige toernooien.