Afscheid van doelman Miguel Van Damme vindt zaterdag plaats in Jabbeke

De uitvaart van voetballer Miguel Van Damme vindt komende zaterdag plaats in de Sint-Balsiuskerk in Jabbeke. De 28-jarige Cercle Brugge-doelman overleed maandagnacht aan leukemie.

De West-Vlaamse Van Damme streed al meer dan vijf jaar tegen leukemie. In juni 2016 werden voor het eerst kankercellen aangetroffen in zijn lichaam. Maandagnacht verloor de voetballer de strijd tegen de ziekte. Hij laat daarbij een vrouw en dochtertje na.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de Sint-Blasiuskerk in Jabbeke om 10.30 uur. Verwacht wordt dat ook heel wat Cerclesupporters een laatste groet komen brengen. Er wordt dan ook gevraagd om zo veel mogelijk te parkeren op de parking van het VTC in Jabbeke. De gemeente bekijkt of de straten rondom de kerk kunnen worden afgezet.