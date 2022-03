Salah Abdeslam beroept zich op zwijgrecht op proces aanslagen Parijs: “Ik wil me niet meer uiten, ik kan het niet meer”

Op dag 102 van het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs heeft hoofdverdachte Salah Abdeslam besloten om zich te beroepen op zijn zwijgrecht.

“Ik wens me vandaag niet uit te drukken”, benadrukt Abdeslam woensdag in de rechtbank. Hij is de enige overlevende van het commando van terreurgroep Islamitische Staat dat verantwoordelijk is voor de aanslagen. “Ik ga vragen stellen en geen antwoorden krijgen?”, reageerde assisenvoorzitter Jean-Louis Périès. “Ja, zo is het”, antwoordde Abdeslam – die volledig in het zwart gekleed was – met een heel kalme stem.

“Er zijn veel redenen om niet te spreken”, zo verklaarde de 32-jarige hoofdverdachte nog. “Maar ik hoef me daar niet voor te verantwoorden, het is mijn goed recht om te zwijgen. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb zes jaar gezwegen, toen ben ik van gedachten veranderd. Ik heb met respect met de slachtoffers gesproken, vandaag wil ik me niet meer uiten. Ik kan het niet meer.”

De hoorzitting zou in het teken staan van zijn verhoor op de avond van 13 november 2015, met in het bijzonder de vraag: heeft hij op korte termijn de plaats van Mohammed Abrini ingenomen?