Zlatan Ibrahimovic (40) wil nog geen afscheid nemen van Zweedse nationale ploeg

Zlatan Ibrahimovic is ondanks de gemiste WK-kwalificatie niet van plan de Zweedse nationale ploeg uit te zwaaien. Dat vertelde de 40-jarige aanvaller na de 2-0 nederlaag in het beslissende barrageduel tegen Polen.

“Ik hoop het. Zolang ik gezond kan blijven en spelen en een bijdrage kan leveren”, antwoordde Ibrahimovic op de vraag of hij voor Zweden blijft spelen.

De Zweedse aanvaller beëindigde zijn internationale carrière na het EK 2016 maar keerde vorig jaar terug om Zweden aan een ticket voor Qatar te helpen. Met 62 goals is Ibrahimovic de topschutter aller tijden van zijn land maar sinds zijn comeback kon hij in vijf wedstrijden niet scoren. Tegen Polen viel hij pas laat in.

Bondscoach Janne Andersson schrijft Ibrahimovic nog niet af. “Als Zlatan betrokken wil blijven en hij is helemaal gezond, want dat is nodig, dan heeft hij zeker nog een toegevoegde waarde”, reageerde de trainer.