PostNL bevestigt dat directeur is opgepakt: “Onze medewerkers worden als criminelen behandeld”

PostNL bevestigt voor het eerst dat zijn Belgische directeur werd opgepakt en nog steeds in de cel zit. Daarnaast zitten ook nog twee operationele managers - een Belg en een Nederlander - vast, zegt Kaashoek. De politie pakte volgens haar in totaal tien PostNL-medewerkers op voor verhoor.

De drie die nog opgesloten zitten, worden volgens Kaashoek als criminelen behandeld. “Ze zitten al twee nachten vast, slapen in een cel met vier andere mensen, krijgen geen propere kleren, krijgen een keer per dag eten en we kunnen niet met hen in contact komen”, zegt ze. “Ik vind het echt idioot wat hier gebeurt.”

“Dit heeft een enorme impact op onze medewerkers. De situatie is ontzettend intimiderend en iedereen is enorm geschrokken, ook hun familieleden.” Kaashoek noemt het “onrechtvaardig en buitenproportioneel”.

