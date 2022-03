3M belooft nog eens 150 miljoen euro voor “initiële saneringsmaatregelen”

Het Amerikaanse chemiebedrijf 3M gaat 150 miljoen euro investeren in “initiële saneringsmaatregelen” om de historische verspreiding van PFAS in Zwijndrecht te remediëren. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt in het kader van het bezoek van CEO Mike Roman aan ons land.

Het gaat om een som die volgens 3M bovenop de 125 miljoen euro komt die het in september vorig jaar al had aangekondigd om PFAS-lozingen te beperken, boeren te beginnen vergoeden en een actieplan voor sanering op te stellen.

3M heeft het in zijn aankondiging over geld voor “proactief remediërende maatregelen”, die worden genomen op basis van het eerste deel van een nieuw beschrijvend bodemonderzoek dat onlangs werd afgerond door een erkende externe bodemsaneringsdeskundige. “De hele sanering zal steeds onder toezicht van de bevoegde overheden worden afgewerkt”, klinkt het nog.

“Vandaag is een nieuwe, belangrijke stap voorwaarts in het nakomen van een aantal van onze beloften ten aanzien van de omwonenden van onze site in Zwijndrecht maar ook ten aanzien van alle Vlamingen”, zegt CEO Mike Roman. “We willen constructief samenwerken met de Vlaamse overheid om tegemoet te komen aan de bezorgheden van alle belanghebbenden.”

Het geld is dus bedoeld voor sanering van met PFAS verontreinigd gebied. 3M zegt verder al heel wat maatregelen te hebben genomen om ook zijn huidige PFAS-lozingen verder te beperken. “3M heeft een afvalwaterzuiveringssysteem ontwikkeld en in gebruik genomen”, klinkt het. “Daarnaast blijft het bedrijf samenwerken met de bevoegde overheden om de wijziging van de lozingsvergunning voor afvalwater, die de productie beïnvloeden, op een correcte wijze toe te passen.” Wat dat laatste betreft ging 3M wel in beroep tegen de strengere lozingsnormen die het opgelegd werd, maar de spoedprocedure daarover werd verworpen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Tot slot zegt 3M ook proceswijzigingen door te voeren en aanvullende milieutechnologieën te implementeren die luchtemissies verminderen.

Voor lokale boeren legde 3M binnen de eerder aangekondigde 125 miljoen euro een som van 10 miljoen euro opzij. Intussen hebben ook 37 landbouwbedrijven een dossier ingediend voor een tegemoetkomingsregeling. “Dit proces is aan de gang en in de komende weken zullen tientallen landbouwbedrijven een betaling ontvangen”, zegt 3M daarover.