Zambiaanse FIFA-arts sterft nadat duel tussen Nigeria en Ghana uitmondt in geweld

Joseph Kabungo, een Zambiaanse arts die de wedstrijd in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja bijwoonde als antidopingofficial, was als medisch officier aan de slag voor zowel de Afrikaanse voetbalbond CAF als Wereldvoetbalbond FIFA. “We nemen er nota van dat het nog te vroeg is om in te gaan op de details van de oorzaak van zijn dood, en we zullen wachten op het volledige rapport van de CAF en de FIFA over wat er precies is gebeurd”, zei FAZ-voorzitter Andrew Kamanga.

Ghana, met Club Brugge-verdediger Denis Odoi 90 minuten tussen de lijnen, plaatste zich dinsdag na een nagelbijter voor Qatar. Het speelde 1-1 gelijk in Nigeria, terwijl de heenwedstrijd op 0-0 geëindigd was. Het doelpunt op verplaatsing gaf de doorslag.

Woedende Nigeriaanse supporters bestormden echter het veld nadat Ghana ten koste van de ‘Super Eagles’ een plaats op het WK had bemachtigd. Op video’s op sociale media is te zien hoe ‘supporters’ hun zitplaatsen verlaten en materiaal aan de zijkant van het veld vernielen.