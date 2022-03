Duitse en Spaanse inflatie op ongeziene hoogte

Net als in België, waar de inflatie in maart op 8,31 procent uitkwam, kampen ook andere landen in Europa met een sterk stijgende levensduurte. In Duitsland steeg de inflatie in maart tot 7,3 procent, het hoogste niveau sinds de Duitse eenmaking van 1990, zo maakte het Duitse statistiekbureau woensdag bekend. Voor West-Duitsland is het zelfs van het begin van de jaren tachtig geleden.