Proces van een van de “Beatles-jihadisten” gestart nabij Washington

Woensdag is het proces van de 33-jarige El Shafee El-Sheikh gestart in Alexandria, nabij de Amerikaanse stad Washington. El-Sheikh was een spilfiguur binnen terreurgroep Islamitische Staat (IS) en maakte deel uit van een terroristencel die vooral buitenlanders ontvoerde en executeerde.

El Shafee El-Sheikh kwam in 2012 in Syrië aan en maakte deel uit van een viertal dat door de gijzelaars “The Beatles” genoemd werd, omdat ze een Brits accent hadden. De groep wordt beschuldigd van marteling. Elektrocutie, kruisiging en waterboarding behoren tot de technieken die ze hiervoor gebruikten. Bovendien verscheen El-Sheikh ook in verschillende onthoofdingsvideo’s die IS als propaganda gebruikte.

Vier van de slachtoffers van deze terroristengroep waren Amerikanen: de journalisten James Foley en Steven Sotloff en humanitaire medewerkers Kayla Mueller en Peter Kassig. De vier werden vermoord in 2014 en 2015. “The Beatles” zouden minstens 27 personen hebben gevangengenomen uit een vijftiental landen waaronder Spanje, Japan, Frankrijk en Denemarken. Verschillende onder hen zullen de komende weken voor de rechtbank getuigen over de gruwel die ze meemaakten. Zo ook een yezidi-vrouw die enkele maanden samen met Kaya Mueller was opgesloten.

“Niet schuldig”

Volgens gijzelaars was El-Sheikh, met de bijnaam George, “de meest brutale van de groep”. “Hij was de leider en besloot wie mocht blijven leven en wie gedood zou worden”, zo getuigde de Spaanse verslaggever Javier Espinosa, die zes maanden lang werd gevangengenomen.

El-Sheikh blijft volhouden dat hij niet schuldig is en minimaliseert zijn rol. Zo beweert hij dat hij enkel instond voor het zoeken van mailadressen van familieleden en naasten van de gijzelaars om te onderhandelen over losgeld. Hij riskeert nu een levenslange gevangenisstraf. Eerder hadden de VS beloofd om de doodstraf uit te sluiten als mogelijke strafmaat, dit om samenwerking met het Britse gerecht te verzekeren.