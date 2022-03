Vermoedelijk dispuut tussen werkgever en ontslagen werknemer loopt uit de hand: vechtpartij zet buurt in rep en roer

Rond 23 uur dinsdagavond werden buren opgeschrikt door geroep en getier in en aan een woning in de Melkerijstraat, de verbindingsstraat tussen Rozen en de Antwerpse Steenweg. Volgens getuigen kwam het er tot een vechtpartij tussen twee mannen, vermoedelijk ging het dispuut over het ontslag dat één van beiden had gekregen. Bij de vechtpartij werd het glas in de voordeur aan diggelen geslagen door één van de mannen. Die liep daarbij zware verwondingen op en verloor heel wat bloed.

Geheim van het onderzoek

Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse. Omdat de ziekenwagen, die uit Hamme moest komen, te lang op zich liet wachten werd een tweede wagen opgeroepen. Ook de brandweer werd opgevorderd om de bloedsporen op de rijweg weg te spuiten. De Lokerse politie, die het onderzoek voert, kon in het kader van het geheim van het onderzoek geen verdere gegevens verstrekken. het parket van Oost-Vlaanderen kwam niet ter plaatse wat er op wijst dat er nooit sprake was van levensgevaar. Maar het voorval zette de hele buurt wel in rep en roer. De bloedsporen op de deur werden pas woensdag in de loop van de dag verwijderd.