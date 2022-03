Racistische tweet aan Marcus Rashford levert dader zes weken celstraf op

De Brit Justin Lee Price is woensdag door de rechtbank van het Britse Kidderminster veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf nadat hij via sociale media racistische beledigingen had geuit aan het adres van Engels international Marcus Rashford.

De 19-jarige Price had de Manchester United-aanvaller op 11 juli 2021 op Twitter beledigd nadat Rashford een penalty miste in de EK-finale tegen Italië. Uiteindelijk verloor Engeland de EK-finale voor eigen publiek, in het Londense Wembleystadion.

De dader gaf in de rechtbank toe dat hij Rashford had uitgescholden. Volgens de Britse autoriteiten probeerde hij echter de misdaad te verbergen. Nadat zijn publiekelijk zichtbare post was gemeld, veranderde hij zijn Twitter-naam en ontkende hij dat de post van hem afkomstig was.

“De actie was racistisch en een haatmisdrijf. Ik hoop dat we met deze boodschap een duidelijk signaal uitzenden dat we racisme niet tolereren en daders vervolgd zullen worden”, aldus hoofdaanklager Mark Johnson.